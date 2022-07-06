ناصر القصبي يعلن عن مفاجأة للجمهور السعودي - صورة

الوكيل الإخباري - كشف الممثل السعودي ناصر القصبي عن مفاجأة سعيدة للمتابعين، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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بعد انتهاء عرض مسرحيته "بخصوص بعض الناس"، خلال فعاليات موسم جدة، أبدا ناصر القصبي سعادته من خلال ما منحه إياه الحضور في جدة، من محبة وتقدير، وقال: " البارحه.. كان العرض الأخير للمسرحية.. جمهور جده غير.. جمهور حي والحي يحييك".



وأعلن بعدها، أنه يتجه للرياض لعرض المسرحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقال: "الآن في طريقنا الى الرياض لعرضها هناك أيام عيد الأضحى المبارك وتقبل الله طاعتكم وأتم فرحتكم وجعله الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم".



وقد تفاعل المتابعون بهذا الخبر، وخاصة سكّان الرياض، الذين أكدوا انتظارهم لـ ناصر القصبي، واستعدادهم لاستقباله بما يليق باحترامه وروحه الجميلة.



كان العرض الأخير للمسرحيه

جمهور جده غير

جمهور حي و الحي يحييك

الآن في طريقنا الى الرياض لعرضها هناك

أيام عيد الأضحى المبارك

وتقبل الله طاعتكم و أتم فرحتكم وجعله الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم البارحهكان العرض الأخير للمسرحيهجمهور جده غيرجمهور حي و الحي يحييكالآن في طريقنا الى الرياض لعرضها هناكأيام عيد الأضحى المباركوتقبل الله طاعتكم و أتم فرحتكم وجعله الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم pic.twitter.com/RfVz0k1zF4 July 3, 2022

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