الأربعاء 06-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو خطيبها ؟

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

اختتام فعاليات معسكرات مسارات الأردن بالعقبة

العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق مروان الحمود

الأربعاء، 06-07-2022 02:00 م

ناصر القصبي يعلن عن مفاجأة للجمهور السعودي - صورة

Eu52GfcXUAIRD21


الوكيل الإخباري - كشف الممثل السعودي ناصر القصبي عن مفاجأة سعيدة للمتابعين، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

بعد انتهاء عرض مسرحيته "بخصوص بعض الناس"، خلال فعاليات موسم جدة، أبدا ناصر القصبي سعادته من خلال ما منحه إياه الحضور في جدة، من محبة وتقدير، وقال: " البارحه.. كان العرض الأخير للمسرحية.. جمهور جده غير.. جمهور حي والحي يحييك".


وأعلن بعدها، أنه يتجه للرياض لعرض المسرحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقال: "الآن في طريقنا الى الرياض لعرضها هناك أيام عيد الأضحى المبارك وتقبل الله طاعتكم وأتم فرحتكم وجعله الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم".


وقد تفاعل المتابعون بهذا الخبر، وخاصة سكّان الرياض، الذين أكدوا انتظارهم لـ ناصر القصبي، واستعدادهم لاستقباله بما يليق باحترامه وروحه الجميلة.

 

 

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0cc07c69-aa13-424a-8c63-53bdff1a2f44

هند صبري بطلة مسلسل في مهب الريح

17-05-22-210030329

شقيق عادل إمام يحتفل بخطوبة ابنته بحضور تامر حسني - صورة

1603954166822736300

رامي صبري يرفض الإساءة لـ عمرو دياب رغم الانتقادات

8416781-139429809-730x438-730x438

​كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور -صورة

ريهانا (ارشيفية)

ريهانا أصغر مليارديرة في أميركا

58ftg_0

شاهد..غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها الـ 52