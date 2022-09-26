ناصيف زيتون يشكر الجمهور على تهنئته بيوم ميلاده

الوكيل الإخباري-شكر الفنان السوري ناصيف زيتون كل من ذكره بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم أمس الأحد في 25 أيلول/سبتمبر، حيث أتمّ عامه الـ 34.



وأكد ناصيف أنه محظوظ بهؤلاء الأشخاص، وخاصةً الأصدقاء، الذي ما زالوا يذكروه حتى لو انشغل عن ذكرهم، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قال: "لقد غمرتوني بوافر كرمكم ومحبتكم وهذا والله هو اغلى وسام وهو أثمن تقدير فشكرا لكم يا أحبة من أعماق القلب الف شكر، واسأل الله ان اكون عند حسن ظنكم جميعاً.كل الشكر لمن ارسل لي التهنئة بمناسبة يوم ميلادي لقد غمرتموني بمشاعركم الراقية ودعواتكم المخلصة، جزيل الشكر لحضراتكم جميعا".

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وأضاف ناصيف رسالة للأصدقاء قائلاً: "شكرا من القلب لكل شخص يجعل الحياة ألطف، بكلماته، بأفعاله الصغيرة، بمبادراته اللا متوقعه. شكرا للذين بقوا أصدقائي، حتى عندما لم أعد صديقا جيدا، حتى عندما لم أبادر بالتواصل ولم يكن يبدو علي الإهتمام".

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