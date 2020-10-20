ناصيف زيتون يعلن مفاجأة سارة لمحبيه

الوكيل الإخباري _ فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام " من خلال فيديو ترويجي اعلن من خلاله عن بث مباشر سيقوم به يوم الخميس المقبل في الـ22 من الشهر الحالي، الساعة السادسة مساءً على قناته الخاصة على "يوتيوب" .
وارفق الفيديو بتعليق قال فيه :" لاقوني لايف على يوتيوب .. الخميس ٢٢ تشرين الأول (أكتوبر) الساعة ٦.٠٠ مساء بتوقيت دمشق - بيروت .. اشتقتلكم".
وقد لاقى مقطع الفيديو تفاعل كبير من متابعيه الذين أعربوا عن حماسهم الشديد لملاقاة نجمهم المفضل .
المصدر : الفن
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