الثلاثاء 20-10-2020
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الثلاثاء، 20-10-2020 03:04 م

ناصيف زيتون يعلن مفاجأة سارة لمحبيه

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الوكيل الإخباري _ فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام " من خلال فيديو ترويجي اعلن من خلاله عن بث مباشر سيقوم به يوم الخميس المقبل في الـ22 من الشهر الحالي، الساعة السادسة مساءً على قناته الخاصة على "يوتيوب" .

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وارفق الفيديو بتعليق قال فيه :" ‎لاقوني لايف على يوتيوب .. الخميس ٢٢ تشرين الأول (أكتوبر) الساعة ٦.٠٠ مساء بتوقيت دمشق - بيروت .. اشتقتلكم".

 

وقد لاقى مقطع الفيديو تفاعل كبير من متابعيه الذين أعربوا عن حماسهم الشديد لملاقاة نجمهم المفضل .

 


المصدر : الفن 

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