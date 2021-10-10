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الأحد، 10-10-2021 07:50 ص

ناقدة فنية تفتح النار على ياسمين صبري

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الوكيل الإخباري - هاجمت الناقدة الفنية حنان شومان، الفنانة ياسمين صبري بعد إعلانها عن كتابة مسلسلها الجديد المقرر عرضه في سباق مسلسلات رمضان المقبل.

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وقالت "شومان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية": “ياسمين صبري نجمة على إنستغرام وهي فتاة جميلة جداً لكن عندها مشكلة كبيرة جداً في فكرة القبول على الشاشة، وهي ممثلة "رياكشن واحد” منذ أن قررت أن تخوض دور البطولة، وعندما كانت تجسد الأدوار المساعدة في بدايتها كانت كويسة جداً، ولو مشيت خطوة بخطوة كان احتمال تكون كويسة لكنها قفزت قفزة رجلها مجبتهاش".


وأكملت: "المشكلة أنها كمان عايزة تألف، الحقيقة أن مسلسلها السنة اللي قبل اللي فاتت "فرصة ثانية" عندي المعلومة أن ياسمين صبري كانت بتتفرج على مسلسلات أجنبية وتقرر أنها عايزة المشاهد اللي بتعجبها وتقلدها، هذا عبث كامل".


وأتمت:" أنا مش معترضة أن هناك فنانًا ما لديه موهبة الكتابة بس الأول يبقى موهوب كممثل؛ لأن ببساطة شديدة لازم الأول يبقى موهوب كممثل، ثم يكتشف موهبة ثانية مثل الكتابة".

 

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