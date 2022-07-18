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الإثنين، 18-07-2022 03:00 م

ناقد سينمائي يوجه رسالة لتامر حسني

تامر حسني


الوكيل الإخباري-علق الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي على إصرار الفنان تامر حسني كتابة وإخراج فيلمه الجديد "بحبك".

وأكد الشناوي أن تامر حسني لديه حضور على الكاميرا، ولا يمانع أن يقدم فيلم كل سنة، لكنه يقع في أخطاء وهي إصراره أن يكتب ويخرج.

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وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، نصح الشناوي تامر حسني أن يحافظ على جودة أفلامه كما في السابق، ولا يصل للغرور وحب الانفراد على الشاشة، أي أن لا يعتبر نفسه استثناءً غير الآخرين.


واعتبر طارق أن تامر حسني، يحاول تقليد شارلي شابلن، فقال: "شارلي شابلن كان بيعمل كل حاجة إنتاج وإخراج وتمثيل وكل شئ، لكن مشكلة تامر أنه يميل للمبالغة في كل شيء، جزء من جمال الدعاية تكون قريبة من المصداقية، في ثاني مركز خلف كيرة والجن، والفرق بينهما كبير، فقرر تامر التحدث عن إيراداته في الخارج، وبالغ في الكلام، ما جعل موسوعة جينيس تكذبه".

 

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