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الخميس، 10-03-2022 11:22 ص

نانسي زعبلاوي وشهد برمدا تحييان ذكرى رحيل الفنانة ميادة بسيليس

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الوكيل الإخباري - لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل المطربة الكبيرة ميادة بسيليس، تحيي الفنانتان السوريتان نانسي زعبلاوي وشهد برمدا حفلاً غنائياً في "دار الأسد للثقافة والفنون" بدمشق في السابع عشر من الشهر الجاري برفقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة عدنان فتح الله ومشاركة الموسيقار سمير كويفاتي.

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وقالت زعبلاوي إن بسيليس صوت لن يتكرر، وحياتها الفنية تجربة متفردة، بينما اعتبرت برمدا أن الفنانة الراحلة كانت أيقونة إبداع في الموسيقى السورية، وسيبقى صوتها محفوراً في قلوب محبيها، حتى لو رحلت، مشددةً على أن بسيليس هي صاحبة الصوت الدافئ والرقيق والحنون الذي يتوسّد عرش القلوب مع أول تنهيدة تتراقص فيها حبالها الصوتية بعفوية، وعذوبة صوتها تجعلنا نبحر نحو الأفق البعيد.

 

واختتمت برمدا بالقول: "لم تكن تحب الألقاب، لكنها بحق "سيدة الأغنية السورية"".

 


لها

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