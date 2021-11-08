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الإثنين، 08-11-2021 11:33 ص

نانسي عجرم بأول تصريح على خبر طلاقها من زوجها - فيديو

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الوكيل الإخباري - بأول تصريح رسمي لها بعد إنتشار خبر طلاقها من زوجها الدكتور فادي الهاشم على مواقع التواصل الإجتماعي، تكلّمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن الموضوع بحديث صحفي في القاهرة، مكتفية بالقول: "الإشاعات موجودة دائما في حياتنا".

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وكانت ضجت في الأيام الماضية أخبار عن انفصال نانسي عجرم عن زوجها بعد سنوات من الزواج، وفي التفاصيل أعلن الاعلامي إيلي باسيل الخبر بطريقة غير مباشرة، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إلا أن مصادر موقع "الفن"، كشفت العديد من الأمور حول هذا الموضوع، كما أن مدير أعمال نانسي، جيجي لامارا، أوضح تفاصيل ما حدث، بالإضافة إلى أن تسجيلاً صوتياً سرّب للدكتور فادي، كشف فيه رأيه عن ما حصل.

 

 

 

المصدر - الفن 

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