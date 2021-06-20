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الأحد، 20-06-2021 03:45 م

نانسي عجرم تتحدث عن مرضها

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته يوم الجمعة في مصر عن طبيعة المرض الذي تعاني منه بعد التغيير الواضح في نبرة صوتها، إذ تدول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل تكشف فيه عن طبيعة مرضها.

وظهرت نانسي في الفيديو خلال اعتذارها قبل تقديم أغنية جديدة عن تغير صوتها، مشيرة إلى أنها أصيبت بنزلة برد وليس كورونا.

وقالت ممازحة الجمهور: "بعتذر علي صوتي أنا مريضة بس ما معي كورونا".. مشيرةً إلى أنها خضعت للمسحة الطبية المعتادة قبل السفر إلى القاهرة وكانت نتيجتها سلبية.

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المصدر - الطريق 

 

 

 

 

 




 

 


 

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