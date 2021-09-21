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الثلاثاء، 21-09-2021 10:27 ص

نانسي عجرم تحتفل بوصول سلامات إلى الـ10 مليون - صورة

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الوكيل الإخباري - إحتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوصول أغنيتها الجديدة "سلامات"، لـ 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وتحقيقها نجاحا واسعاً بفترة قصيرة.

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والجدير ذكره أن الأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة.


وكانت نانسي قد شكرت قبل أيام متابعيها على دعمهم لها والكلمات الجميلة التي وصلتها والإشادات بها وبكل أعمالها وكتبت نانسي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"بشكركن عكل كلمة حلوة و كل رسالة من القلب  أملنا كبير و ما إله حدود ببكرا أفضل".


أضافت :" لكل يلي ما قدروا يتابعوا الحفل بتلاقو حصريًّا على قناتي الرسمية على يوتيوب بحبكن كتير".


نانسي أرادت أن يعيد العالم العربي معها، وأن ترسم البسمة على وجوه الناس، من خلال عرض موسيقي فردي قدمته بمناسبة عيد الفطر.


هو احتفال بالحياة، ورسالة حب ودواء للجراح التي أصابت العالم العربي والعالم جراء تفشي “فيروس كورونا”. وقدمت نانسي في الجزء الأوّل “قلبي يا قلبي” و”عم بتعلق فيك”.

 

 

 

المصدر - الفن 

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