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الخميس، 21-07-2022 04:37 م

نانسي عجرم تدخل قائمة Billboard بأغنيتها الجديد " صح صح "

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الوكيل الإخباري-دخلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التاريخ وحجزت لها مقعداً في قائمة Billboard العالمية ، حيث احتلت المرتبة 38 في أسبوعها الاول ضمن قائمة أفضل أغاني Hot/Dance Electronic وذلك بأغنية "صح صح" التي جمعتها مع الدي جي العالمي مارشميلو.

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وتعتبر نانسي عجرم الفنانة العربية الوحيدة التي تدخل هذه القائمة، حيث تنافس أبرز نجوم العالم منهم بيونسيه وبيتبول، وهذا انجاز آخر يضاف الى انجازات نانسي بأغنية "صح صح"، فقد دخلت قائمة Itunes الأميركية لتحتل المرتبة التاسعة وتكون أول أغنية عربية تدخل TOP 10.


 

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