نانسي عجرم تستقبل 2022 بحفل غنائي في مصر

الوكيل الإخباري - على الرغم من محبتها لعائلتها وقضاء رأس السنة إلى جانبها، كسرت الفنانة نانسي عجرم التمني هذه السنة ووافقت على إحياء حفل رأس السنة الميلادية في القاهرة بمشاركة مواطنها الفنان رامي عياش في فندق "توليب"، وقد طالب متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام نانسي ورامي عياش بتقديم ديو خاص يجمعهما، ونال الطلب مزيداً من ردود الفعل التي وجدت أنه فرصة جميلة تجمع عجرم وعياش معاً.

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نانسي التي لم تهدأ هذه السنة من إحياء الحفلات خصوصاً في الخليج، عادت قبل أيام من الرياض بعدما شاركت في افتتاح "ميدل بيست" وأثارت جدلاً واسعاً بعد غنائها فقط أغنيتين وذلك بسبب تأخر صعودها على المسرح لأسباب تقنية، والتزاماً برفع الآذان ولم يكن بالإمكان متابعة الحفل بسبب وجود فقرات لفنانين آخرين.

المصدر - نواعم