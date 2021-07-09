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الجمعة، 09-07-2021 03:13 م

نانسي عجرم تشكر السعوديين على حفاوة استقبالهم

نانسي


الوكيل الإخباري - أعربت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن شكرها على حفاوة الاستقبال، بعد وصولها العاصمة السعودية، الرياض، لتقديم حفل غنائي، مساء اليوم الجمعة.

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ونشرت نانسي عجرم تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، مساء أمس الخميس  أعربت عن شكرها وتقديرها للسعودية على حفاوة الاستقبال الدافئ، مؤكدة حبها للشعب السعودي.


حيث قالت : "كل الحب والشكر على استقبالكن الحلو و الدافي. بحبكن كتير وناطرة شوفكن بكرا و نسهر كلنا سوا".


ومن المفترض أن تقيم نانسي عجرم حفلا غنائيا بصحبة مواطنها الفنان، عاصي الحلاني، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة. وذلك ضمن حفلات المملكة برعاية الهيئة العامة للترفيه.

 

الامارات نيوز


 




 

 


 

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