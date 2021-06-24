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الخميس، 24-06-2021 09:49 ص

نانسي عجرم تشوق متابعيها لاغنيتها الجديدة باللهجة المصرية- فيديو

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الوكيل الإخباري - تطرح الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ألبومها الجديد المرتقب "نانسي 10" أغنية تلو الأخرى، فبعد إصدارها أغنيتين، الأولى باللهجة المصرية بعنوان "حبك بيقوى" و أخرى لبنانية وهي "مشكلتك الوحيدي"، شوّقت نانسي الجمهور بفيديو دعائي لأغنية مصرية بعنوان "جاية معاك".

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ونشرت على تويتر مقطع فيديو للأغنية وعلّقت: "الأغنية الثالثة من نانسي 10 في طريقها إليكم.. تابعوني".


وتقول كلمات الأغنية في مقطع الفيديو: "طب انا جاية معاك، طب انا همشي وراك، انا هصدق وهاجرب حظي وهعمل ضمناك".


نشير إلى أن أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.


يذكر أن أغنية "مشكلتك الوحيدي" إقتحمت الترند العالمي، للفيديوهات الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" ونالت المركز الـ34 في هذه القائمة، كما سبقت فيديو كليب أغنية "Lost"، لفرقة "Maroon 5" بـ6 مراكز.

 

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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