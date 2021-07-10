نانسي عجرم تطرح ألبومها الجديد بالكامل

الوكيل الإخباري - طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ألبومها الجديد كاملاً على قناتها الخاصة على يوتيوب والذي يحمل اسم Nancy 10 بناء على انه الالبوم العاشر لها في مسيرتها وأصدرت 10 أغنيات جديدة من الألبوم بعد ان كانت قد طرحت 4 منه وهم: "حبك بيقوى، مشكلتلك الوحيدي، جاية معاك، بدي حدا حبو" ليكون إجمالي عدد الاغنيات في الالبوم 14 أغنية.

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عناوين الاغنيات الجديدة التي طرحتها اليوم نانسي هي: ما تعتذر، هيدا أنا، يا ناس قولولي، مية وخمسين، ياما، على شانك، حاجات خصوصية، سلامات، عاتب ولوم، حياة.

المصدر - الفن