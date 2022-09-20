نانسي عجرم تغني في قطر

الوكيل الإخباري-تشدو النجمة اللبنانية نانسي عجرم، يوم الخميس 29 من سبتمبر الجاري، في أحد المولات الشهيرة في دولة قطر، بأمسية غنائية صاخبة ينتظرها الجماهير.



وكشفت نانسي عجرم عن موعد وتفاصيل مكان حفلها المنتظر في قطر، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، قالت فيه: «‏ملكة البوب العربي نانسي عجرم في قطر في حفل مباشر وأمسية غنائية.



ودعت الجماهير للاستمتاع بباقة من أفضل أغانيها في الحفل، قائلة: «استمتعوا بمجموعة من أغاني النجمة على مسرح الأويسيس في 29 سبتمبر في تمام 9 مساءً، الدعوة عامة».

اضافة اعلان

سيدتي