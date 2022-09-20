الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 02:48 م

نانسي عجرم تغني في قطر

10-01-22-916735959


الوكيل الإخباري-تشدو النجمة اللبنانية نانسي عجرم، يوم الخميس 29 من سبتمبر الجاري، في أحد المولات الشهيرة في دولة قطر، بأمسية غنائية صاخبة ينتظرها الجماهير.

وكشفت نانسي عجرم عن موعد وتفاصيل مكان حفلها المنتظر في قطر، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، قالت فيه: «‏ملكة البوب العربي نانسي عجرم في قطر في حفل مباشر وأمسية غنائية.

ودعت الجماهير للاستمتاع بباقة من أفضل أغانيها في الحفل، قائلة: «استمتعوا بمجموعة من أغاني النجمة على مسرح الأويسيس في 29 سبتمبر في تمام 9 مساءً، الدعوة عامة».

اضافة اعلان

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020-01-20T023437Z_2115189129_HP1EG1K075PE4_RTRMADP_3_AWARDS-SAG_1

بعيداً عن التمثيل .. براد بيت يكشف عن موهبة جديدة -صورة

أحلام-الشامسي

"باب قلبي" لأحلام تتخطى المليوني مشاهدة على يوتيوب

artworks-v5ah96rrj7UmJajG-HTJssQ-t500x500

بالرغم من شعبيته الواسعة .. صديقان فقط للفنان عمرو دياب من الوسط الفني على انستجرام

0

بعد مأساة الراسي.. ماجدة الرومي تتخذ إجراء هام

111111

فيلم Bullet Train لبراد بيت يحقق إيرادات 222 مليون دولار حول العالم

1823861_1663580440

تونس .. مهرجان أيام قرطاج السينمائية يعود في هذا التاريخ

أخبار متعلقة
5784436-1468408923

كيف ردّت أحلام على تغريدة إعلامي سعودي قال إنها "لن تصبح أصالة"؟

4874170_1649913043

إليسا تعلق على خبر إلغاء حفلها.. وهذا ما قالته

127-140001-mohamed-mounir-the-kind_700x400

30 سبتمبر.. محمد منير يحيى حفلا غنائيا في مصر

72019811583534

إقبال كبير على شراء تذاكر حفل النجم هاني شاكر في دمشق ودار الأوبرا تعلن عن حفل ثانٍ

640x480

رامى جمال يحيى حفلا غنائيا غدا في مصر

15-08-22-561750475

محمد فؤاد يحيي حفلا في مصر 2 أيلول المقبل