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الأربعاء، 20-10-2021 10:48 ص

نانسي عجرم تفاجئ الجمهور بتغيير شكلها - صورة

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الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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بصورة لها قبل حفلها في تونس الذي أحيته ليلة أمس، والمفاجأة كانت انها اعتمدت ستايل مختلفاً عن ما تعودنا عليه من قبل، بالعادة تختار نانسي فساتين ناعمة من التول او القماش والالوان الهادئة.

 

لكن هذه المرة أطلت بفستان باللون الذهبي البراق، ما هو بعيد عن ستايل نانسي، كما انها اعتمدت مكياجاً قوياً للغاية على الرغم من انها اعتمدت في الفترات الماضية المكياج النيود أكثر من الصارخ.

 

هذا التغيير أحبه المتابعون، مع أنه فاجأهم، مشددين على أن نانسي جميلة في كل الحالات.

 

 

المصدر - الفن 

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