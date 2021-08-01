الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر السياسة الأردنيّة للمشاركة الإلكترونيّة لسنة 2021م

اشتباكات بيروت.. عون يطلب من الجيش إعادة الهدوء

واشنطن تتوعد إيران برد وشيك

قطر: استقرار إصابات كورونا حول 90 حالة يوميا

تركيا: إخلاء قرية بولاية أنطاليا بسبب الحرائق

تجّار غزة يتظاهرون ضد حصار الاحتلال

بدء حملة نظافة على جوانب الطرق بالطفيلة

إنذار 35 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بعمان

لقاء يناقش آليات تنظيم الوسط التجاري بإربد

الأحد، 01-08-2021 09:48 م

نانسي عجرم تكشف عن سرّ أغانيها في ألبومها الجديد

nancy


الوكيل الإخباري - تشارك نانسي عجرم بألبومها الغنائي الجديد نانسي 10 بعد فترة طويلة من التأجيلات التي لاحقت الألبوم خلال الفترة الماضية، ما جعل نانسي وفرق عمل الألبوم يتّخذون قرار التأجيل لأكثر من مرة، ولكن بمجرد صدور الألبوم نجحت نانسي في أن تحتل الصدارة وتحصل أغنياتها على المراكز الأولى بنسب المشاهدة في كثير من الدول العربية عبر تطبيق spotify.

أول سينغل 
من بين أغنيات الألبوم، اختارت نانسي عجرم "حبك بيقوي" لتكون أولى أغنياتها التي طرحتها خلال الفترة الماضية، وكشفت نانسي في كواليس التحضير لخطة إطلاق أغنيات ألبومها الجديد أنها اختارت هذه الأغنية لأنها انبهرت بالإنترو الخاص بالأغنية بمجرد سماعها، ما جعلها تختارها أول أغنية تصدرها للجمهور من الألبوم.

اضافة اعلان


أما "سلامات" فترى أنها مزيج بين الموسيقى الشرقية والغربية أيضاً، فسترضي معظم أذواق الجمهور.

 

أما "بدي حدا حبه" فتقول نانسي إنها أغنية جريئة جداً؛ فمن مننا لم يمر في مرحلة من حياته ردد فيها هذه الجملة، وتؤكد أن أغنية "مشكلتك الوحيدة" فهي أغنية تبرز قوة المرأة بحبها وأنوثتها وعاطفتها وتأثير وجودها في حياته.


وتقول نانسي إن موسيقى أغنية "جاية معاك" تعلق في الأذهان بمجرد سماعها، أما "ما تعتذر"، فبمجرد سماعها شعرت أنها لها، فيما أحبت "يا ناس قولولي" وأحبّت نفسها وهي تغنيها، أما 150 فقد اختارتها ناسي لتكون "رنة تليفونها"، وفي "علشانك" ترى نانسي أن جرأتها جديدة عليها، ولكن بمجرد أن غنتها تغيّر الأمر كثيراً، وترى أن أغنية "عتب ولوم" تلمس الكثير من الأشخاص ما جعلها تحصد إعجاب الجمهور بمجرد طرحها.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1489547_0

انتقادات لبسمة بوسيل بعد ظهورها مع تامر حسني - فيديو

معتصم-النهار-4

هكذا علّّق معتصم النهار عن ظهوره في كليب نجوى كرم -صورة

1343736156_DSC_9791

نجاة الفنان أمير يزبك من حادث سير على طريق عام عنايا - صورة

ياسمين

حقيقة خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية جديدة

2020380_1595922707

هكذا عايد وائل كفوري الجيش اللبناني - صورة

rabeh5445

رابح صقر يثير جدلا بسبب انفعاله في حفله الغنائي.. 'هل أنت مريض' - فيديو

أخبار متعلقة
5367744_1624964180

نانسي عجرم تطرح ألبومها الجديد بالكامل

5a04fb84-b3f6-4fc0-a647-5b33f3a8723e

موعد إطلاق ألبوم نوال الزغبي - صورة