نانسي عجرم تكشف عن سرّ أغانيها في ألبومها الجديد

الوكيل الإخباري - تشارك نانسي عجرم بألبومها الغنائي الجديد نانسي 10 بعد فترة طويلة من التأجيلات التي لاحقت الألبوم خلال الفترة الماضية، ما جعل نانسي وفرق عمل الألبوم يتّخذون قرار التأجيل لأكثر من مرة، ولكن بمجرد صدور الألبوم نجحت نانسي في أن تحتل الصدارة وتحصل أغنياتها على المراكز الأولى بنسب المشاهدة في كثير من الدول العربية عبر تطبيق spotify.



أول سينغل

من بين أغنيات الألبوم، اختارت نانسي عجرم "حبك بيقوي" لتكون أولى أغنياتها التي طرحتها خلال الفترة الماضية، وكشفت نانسي في كواليس التحضير لخطة إطلاق أغنيات ألبومها الجديد أنها اختارت هذه الأغنية لأنها انبهرت بالإنترو الخاص بالأغنية بمجرد سماعها، ما جعلها تختارها أول أغنية تصدرها للجمهور من الألبوم.

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أما "سلامات" فترى أنها مزيج بين الموسيقى الشرقية والغربية أيضاً، فسترضي معظم أذواق الجمهور.

أما "بدي حدا حبه" فتقول نانسي إنها أغنية جريئة جداً؛ فمن مننا لم يمر في مرحلة من حياته ردد فيها هذه الجملة، وتؤكد أن أغنية "مشكلتك الوحيدة" فهي أغنية تبرز قوة المرأة بحبها وأنوثتها وعاطفتها وتأثير وجودها في حياته.



وتقول نانسي إن موسيقى أغنية "جاية معاك" تعلق في الأذهان بمجرد سماعها، أما "ما تعتذر"، فبمجرد سماعها شعرت أنها لها، فيما أحبت "يا ناس قولولي" وأحبّت نفسها وهي تغنيها، أما 150 فقد اختارتها ناسي لتكون "رنة تليفونها"، وفي "علشانك" ترى نانسي أن جرأتها جديدة عليها، ولكن بمجرد أن غنتها تغيّر الأمر كثيراً، وترى أن أغنية "عتب ولوم" تلمس الكثير من الأشخاص ما جعلها تحصد إعجاب الجمهور بمجرد طرحها.

المصدر - لبنان 24