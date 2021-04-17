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السبت، 17-04-2021 10:14 ص

نانسي عجرم حديث السوشيال ميديا بسبب صورة

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الوكيل الإخباري- حقق إعلان النجمة نانسي عجرم والنجم أمير كرارة نجاحاً كبيراً ونال إعجاب المشاهدين لعفويتهما في تقديم الإعلان الخاص بإحدى شركات الإتصالات.

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وتصدر إسم النجمة اللبنانية والنجم المصري قائمة البحث في مصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، بسبب الإعلان المميّز، إضافة الى الصورة الطريفة التي نشرتها نانسي عبر صفحتها على تطبيق انستغرام، وسألت جمهورها من الأطول بينهما، علماً أنها كانت تقف على كرسي لتبدو أطول من كرارة.

 

وعلقت نانسي على الصورة بتعليق طريف: "بذمتكم، مين أطول؟؟"، ليردّ عليها كرارة في تعليق عفوي: "عندي الصورة اللي فيها الكرسي كله".

 

ونالت الصورة الطريفة اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وأثنوا على عفويتها وأشادوا بالاعلان الحماسي وما تضمنه من مشاهد جميلة.

 


المصدر: لها

 




 

 


 

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