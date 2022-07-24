الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تقرير دولي: التضخم أكثر ما يقلق المواطنين وطوابير الطعام سوف تزداد

لليوم الثالث استقرار أسعار الذهب محلياً

وفيات الإثنين 25-7-2022

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

هبوط أسعار الذهب بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال أسبوع

قتيلان و5 إصابات بإطلاق نار داخل حديقة في لوس أنجلوس

الأحد، 24-07-2022 12:58 م

نانسي عجرم نجمة حفل اختيار ملكات جمال لبنان لعام 2022 -صور

DnjqImKWsAIIe2k


الوكيل الإخباري-يطل حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان من جديد بعد غياب 4 سنوات، مساء اليوم الأحد 24 تمّوز من الشهر الجاري، وستنظمه الـLBCI بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية، ويقام في بيروت.

مقدّمة الحفل ستكون الممثلة ومقدّمة البرامج إيميه صياح، كما ستغني في الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

اضافة اعلان


وقد كشفت صفحة MissLebanonfanclub لموقع "الفن" أسماء وصور الفتيات المتسابقات على اللقب، وهنّ:


أغاتا صيفي، سيلين صليبا، شانيل الأميل، كلوي حوشب، كريستينا نخلة، دلال حب الله، جاسينتا عرب، جاسينتا راشد، لارا هراوي، لين مسعود، ماريا شوهاني، ماريانا صقر، مروة مكي، مايا أبو الحسن، ناتالي سيد، سيلفانا ديب وياسمينا زيتون.



 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
886

تدهور الحالة الصحية لهشام سليم بعد اصابته بالسرطان

فن

بعد غياب 4 سنوات.. ملكة جمال لبنان صحفية

35453fe3-d862-4fbb-93bc-22a9f4de3dec

ياسمين عبد العزيز تطل على الجمهور بـ " هيد فون "

أشرف-عبد-الغفور

أشرف عبد الغفور يعلن اصابته بكورونا .. وهذه حالته الصحية !

1050448511_0_0_3075_1739_1920x0_80_0_0_3a639287cc872842541e83dc229dc1c2

وائل كفورى يطرح كليب "ست الكل" .. فيديو

e3e2db0e-99c9-4c51-ade8-57468019958e

ظافر العابدين : بداية حلمي كانت في الأردن وأعود لها وأنا مخرجا

أخبار متعلقة
2021_7_6_2_24_57_760

نانسي عجرم تدخل قائمة Billboard بأغنيتها الجديد " صح صح "

من_هو_صاحب_تاج_العروس

تتويج ملكة جمال الهند 2022-صور

6666

نانسي عجرم تطرح أحدث اغانيها في 8 تموز الحالي

189569529_4403927929639772_8149057483663982685_n

وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون

Girls-of-Great-Britain-and-Ireland-Tiara-1

صور .. تتويج ملكة جمال العرب في مسابقة Miss World Next Top Model 2022

20170925125608568

صور .. حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة