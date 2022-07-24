نانسي عجرم نجمة حفل اختيار ملكات جمال لبنان لعام 2022 -صور

الوكيل الإخباري-يطل حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان من جديد بعد غياب 4 سنوات، مساء اليوم الأحد 24 تمّوز من الشهر الجاري، وستنظمه الـLBCI بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية، ويقام في بيروت.



مقدّمة الحفل ستكون الممثلة ومقدّمة البرامج إيميه صياح، كما ستغني في الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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وقد كشفت صفحة MissLebanonfanclub لموقع "الفن" أسماء وصور الفتيات المتسابقات على اللقب، وهنّ:



أغاتا صيفي، سيلين صليبا، شانيل الأميل، كلوي حوشب، كريستينا نخلة، دلال حب الله، جاسينتا عرب، جاسينتا راشد، لارا هراوي، لين مسعود، ماريا شوهاني، ماريانا صقر، مروة مكي، مايا أبو الحسن، ناتالي سيد، سيلفانا ديب وياسمينا زيتون.









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