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الأحد، 04-07-2021 09:38 م

نانسي عجرم وابنتها تشارك متابعيها بأحدث ظهور لهما - صور

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الوكيل الإخباري - والتي تحرص دائماً الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة رواد مواقع التواصل الإجتماعي اللحظات الجميلة التي تجمعها بأطفالها.

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فنشرت صور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي توثّق أوقات مرح تقضيها مع إبنتها في حديقة منزلها، وظهرت نانسي بالصور الأربعة، بإطلالة كاجوال وهي تحمّس الصغيرة للسير نحوها، وعلّقت: "أربع خطوات للفوز بالعالم"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع نانسي وأثنوا على علاقتها المميّزة ببناتها.

 

يذكر أن نانسي كانت قد طرحت أغنية "بدي حدا حبو" على يوتيوب، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع موسيقي هادي شرارة.


وظهرت نانسي في الفيديو كليب تقف على شاطئ البحر بفستان أحمر.


وكانت شوقت نانسي عجرم الجمهور لأغنيتها ، والتي تعدّ الأغنية الرابعة من ألبومها المرتقب صدوره "نانسي 10" عبر نشرها الـ"برومو" على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "ما رأيكم بإصدار أغنية جديدة غداً؟"، وحصد الفيديو آلاف المشاهدات بعد ساعات قليلة من عرضه.




 

المصدر - الفن 


 




 

 


 

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