ناهد السباعي تعلن اصابتها بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - انضمت الفنانة ناهد السباعي، لمجموعة الفنانين الذين أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا، لتكون آخر ضحايا الفيروس في الوسط الفني.



ونشرت السباعي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة مكتوب عليها كلمة «إيجابي فيروس كورونا - positive covid-19» معلقة عليها بقولها: "إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء.. أي حد قابلني ياخد باله، وكل الناس تخلى بالها لأن الانتشار المرة دية قوي جداً". وتلقت العديد من الدعوات بالشفاء من حمهورها وزملائها.





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