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الإثنين، 12-09-2022 04:24 م

نبيلة عبيد تكشف عن فيلم سينمائي كاد أن يقتلها - شاهد

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الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة المصرية نبيلة عبيد فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، يعود لمشاهد من فيلمها "الغرقانة" عام 1993 مع محمود حميدة.

وكشفت نبيلة من خلال الفيديو، أنها تعرضت للخطر خلال تصوير هذا الفيلم، مشيرةً الى أنها بقيت عالقة بين الخطر والخوف حتى انتهى تصوير المشهد، فقالت: "الغرقانة. الفيلم اللي كنت حغرق اثناء تصوير احد مشاهده و انا اللي اصلا بخاف من البحر و عندي فوبيا شديده منه...طبعا الاستاذ محمد خان كان فاكرني بهزر لغاية ما حس فعلا بالخطر اللي كنت فيه و مع ذلك كمل تصوير وانا عماله اصوت لغاية ما اللقطه خلصت و اتصورت زى ما هو عاوز...".

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