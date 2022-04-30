نبيل الحلفاوي يرد بحدة على متابع هاجمه

الوكيل الإخباري - فوجئ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، بأحد متابعيه عبر صفحته الرسمية على "تويتر، يهاجمه بشدة ويتهمه بعدم دعمه لقضايا الدول العربية.



وكتب المتابع قائلا "لم نسمع لك صوت تجاه فلسطين أو اليمن أو العراق أو سوريا، هل الغربي هو الإنسان والبقية لا؟

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ليرد عليه الحلفاوي بنبرة حادة، قائلا: "بس يا بابا.. بس يا حبيبي. إحنا اللي علمنا اللي خلفوك وحفظوك الكلمتين دول".



وكان الحلفاوي قد اعلن منذ فترة ابتعاده عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقدم اعتذاراً لجمهوره بأنه لن يكون معهم خلال فترة بسبب استيائه من بعض ممارسات الجمهور والمتابعين معه، مؤكداً عودته بعد شعوره بتغير الوضع.



لها

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