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الثلاثاء، 23-07-2024 05:57 م

نتالي سمعان تطرب جمهور جرش بليلة طربية تراثية

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الوكيل الإخباري - في ليلة موسيقية مميزة تجمع التراث بالطرب سيكون جمهور مهرجان جرش الثامن والثلاثين للثقافة والفنون لهذا العام على موعد مع الفن الأصيل في ليلة طربية تراثية بامتياز تتزين بصوت الفنانة الأردنية نتالي سمعان ببرنامج سيضم اجمل أغاني الفلكلور والتراث الأردني الأصيل.

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سمعان التي أتقنت الغناء منذ صغرها وشاركت في حفلات ومسرحيات مدرسية متعددة لتتخذ من الفن طريق لها، ستقف على خشبة المسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي في 3 اب / أغسطس المقبل في الساعة الثامنة، لتطرب بصوتها كل من يسمعها وتنقلهم الى عالم من الفن الأصيل. 


وقد التحقت سمعان بمعهد الوطني للموسيقى في عام لتعلم العزف على الة العود واصول الغناء العربية وتخصصت في الغناء العربي في جامعة اليرموك ليتعلق قلبها في حب الفن الأصيل وتبدع في غنائه وتشدو بصوتها أجمل الالحان.


وقد شاركت سمعان في حفلات متعددة داخل الأردن وخارجها ،هذا وقد شاركت في /حيث شاركت في افتتاح مهرجان جرش عام 2019 و 2022،ومثلت الأردن في دول متعددة مثل البحرين ومصر وعمان وقبرص ولبنان وغيرها.

 




 

 


 

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