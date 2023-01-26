الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 12:20 م

نتفليكس تعلن موعد عرض الجزء الثاني من "أنا جورجينا"

مسلسل-أنا-جورجينا-يثير-الجدل-لدى-جمهورها-1643998712687


الوكيل الإخباري- كشفت منصة نتفليكس تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل "أنا جورجينا" (Soy Georgina)، الذي يسلط الضوء على حياة عارضة الأزياء وسيدة الأعمال والمؤثرة جورجينا رودريغيز، شريكة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وفي الحلقات الجديدة تكشف جورجينا المزيد عن علاقتها بنجم كرة القدم كريسيانو رونالدو، وتستمر في إلقاء الضوء على تفاصيل حياتهما اليومية.

لم يتبقَ سوى القليل على موعد انطلاق الموسم الجديد، ولكن لم يتم تحديد التاريخ بعد، والشيء الوحيد المعروف أنه سيكون متاحاً في مارس (آذار) 2023.

وظهرت رودريغز في الإعلان الذي شاركته نتفليكس، وهي تحمل بطاقة ائتمان حمراء وصافرة ماسية، وكتب عليها "دعنا نذهب للثنائي".

اضافة اعلان

 

وصدر الموسم الأول من مسلسل "أنا جورجينا" في 27 يناير (كانون الثاني) 2022، بالتزامن مع يوم ميلادها، في 6 حلقات، استعرضت قصة تعرفها على كريستيانو رونالدو، وعدداً من المواقف والذكريات التي جمعتهما، مثل حضور مباريات كرة القدم، والرحلة على متن اليخت الخاص به لحضور سباق فروميولا 1 في موناكو، وذكرياتها مع أطفالها.

 

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