نتفليكس تقرر التخلي عن مسلسل ميغان ماركل

الوكيل الإخباري - قررت شركة نتفليكس في خطوة مفاجئة التخلي عن مسلسل الرسوم المتحركة العائلي Pearl الذي تنتجه شركة Archewell Productions وهي الشركة التي اسستها ميغان ماركل مع زوجها الأمير هاري.



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قالت الشركة في بيانها: "إن نتفليكس قررت التوقف عن تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك سلسلة ميغان كجزء من قراراتها الاستراتيجية بشأن بث مسلسلات رسوم متحركة"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

يتناول مسلسل Pearl مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً وهي مستوحاة من مجموعة من النساء المؤثرات في التاريخ.



تجدر الاشارة الى ان نتفليكس عانت في الاسابيع الماضية بتراجع في عدد مشتركيها.

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