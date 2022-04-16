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السبت، 16-04-2022 03:45 م

نجاة رانيا محمود ياسين من موت محقق في تصوير انحراف

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين نجاتها من موت محقق، أثناء تصوير أحد المشاهد ضمن مسلسل "انحراف" والذي يتم تصويره في إحدى الفيلات بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة.

وقالت رانيا في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللهم لك الحمد ربنا أنقذني من موت محقق كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف كنا بنصور في فيلا من فيلل جاردن سيتي القديمة، وأنا في المشهد النجفة ثقيلة جدا سقطت أمامي كانت ممكن تقع علي راسي ونزلت علي الترابيزه اللي قدامي بالظبط سنتيمترات بعدتها عن راسي اللهم لك الحمد..".

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وتابعت: "اللي حصل معايا النهارده فضل وكرم من ربنا لا يعد ولا يحصي اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً ملء السموات والأرض وملء ما شئت من بعد".

لها 

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