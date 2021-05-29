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السبت، 29-05-2021 09:05 ص

نجاة وائل جسار من حادث أليم - فيديو

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن تعرضه لـ حادث أليم منذ شهور قليلة، حيث انه نجا من الموت بإعجوبة .

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حيث انه قال : “الله خلَّصني.. الحادث كان صعباً جداً. لكن نجوتُ من الموت بأعجوبة؛ بسبب سرعة بديهتي، مما أدى إلى وقوع أقل الخسائر الممكنة لي وللسيارات الأخرى التي تسير خلفي”.

 


وأضاف : "أنَّ رضا والديه ودعاء محبيه من أهم أسباب نجاته من الحادث الصعب، مطالباً كل شخصٍ بتوخي الحذر جيداً عند القيادة؛ للحفاظ على أرواح الجميع".


ويشار الى ان جسار يقوم حالياً بتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “ولا في الأحلام”، مع المخرج فادي حداد، متمنياً أن تنال استحسان الجمهور.


المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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