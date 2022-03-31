الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 02:29 م

نجاح استثنائي لناصيف زيتون في الولايات المتحدة

ناصيف-امريكا


الوكيل الإخباري - جولة الفنان ناصيف زيتون في الولايات المتحدة الأميركية لم تكن عادية بل استثنائية بكل المقاييس، سواء من حيث الحضور الكثيف الذي ضاقت به الصالات، أو التفاعل الجماهيري والمطالبة بتمديد عدد الحفلات.

في خلال 21 يوماً، أحيا الفنان ناصيف زيتون 11 حفلاً غنائياً في شيكاغو وديترويت وهيوستن ودالاس وبوستن ونيوجرسي وسان فرانسيسكو وسياتل وسان دييغو ولوس انجلوس، وكل هذه الحفلات حققت نجاحاً كبيراً، خصوصاً بعد نفاد التذاكر منذ الإعلان عنها.

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