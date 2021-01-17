نجل إلياس الرحباني يحسم جدل وفاة والده بغير فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - حسم غسان الرحباني، نجل الموسيقار اللبناني الراحل، إلياس الرحباني، يوم الخميس، الجدل الذي أثير الأيام الماضية حول وفاة والده بغير فيروس كورونا المستجد.

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وأكد الرحباني لبرنامج "إي تي بالعربي" أن والده توفي نتيجة إصابته بالفيروس، لكنه لم يحدد الشخص الذي نقل لوالده العدوى.

وأشار إلى أن الأخبار التي تناولت إصابة والدته بالفيروس صحيحة، مضيفا أنها تعافت منه.



كما أعلن أنه ليس هناك أي حفل تأبين لوالده إلياس الرحباني بسبب الظروف التي يمر بها العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد.



وتعليقا منه على الفيديو التي نشرته الفنانة اللبنانية فيروز لنعي والده إلياس الرحباني، أكد غسان الرحباني أنهم "عائلة واحدة ومتماسكة وهم على تواصل دائم".



وغيب الموت الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، يوم الاثنين 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



والراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغان، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.



وتعاون مع الفنانة اللبنانية فيروز في العديد من الأغاني الشهيرة، منها "يا لور حبك" و"الأوضة المنسية" و"معك" و"يا طير الوروار" و"بيني وبينك" و"جينا الدار" و"قتلوني عيونا السود" و"يا إخوان" و"منقول خلصنا" و"ياي ياي يا ناسيني" و"كان الزمان" و"سهر الليالي".

سبوتنيك

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