الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 11:00 ص

نجل الفنانة أحلام في أحدث ظهور له يثير الجدل بتغير شكله.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لابنها فاهد أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين. وأرفقتها بالتعليق: "ما شاء الله لا قوه الا بالله استودعتك الرحمن حبيبي فاهد ولدي".

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ورأى معظم هؤلاء أن الإبن أصبح شاباً وسيماً ومن بينهم عدد من الفنانات مثل كارول سماحة وسمية الخشاب وغادة عادل فضلاً عن منى السابر والدة النجمة الشابة حلا الترك.

 

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع مصور سجل لها أثناء استقبالها زوجها مبارك الهاجري في المطار بعد فراق دام عاماً وبدا اللقاء بينهما مفعماً بالعاطفة وحقق الفيديو أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة.

 


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