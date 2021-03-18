الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 11:43 ص

نجل الفنان الراحل مشاري البلام يقوم بخطوة مفاجئة.. صورة

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الوكيل الاخباري - يبدو أن فريق عمل مسلسل "بيت الذل" الذي كان يتم تصويره من أجل عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وجد الحل المناسب بعد الفراغ الذي أحدثته وفاة أحد أبطاله وهو الفنان الكويتي مشاري البلام.

وفي هذا السياق، أعلنت الفنانة صمود الكندري، وهي منتجة العمل، أنه تم التوصل إلى حل. ولهذا نشرت على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" صورة جمعت الفنان الراحل وابنه صالح، مشيرةً إلى أن الأخير سيحلّ مكان والده في العمل حيث كتبت: "صالح البلام شكراً لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام. شكراً لوجودك بالعمل في آخر أيام التصوير. ظهورك مميز وله بصمة. رحم الله والدك وأطال الله بعمرك".

وكان الفنان الكويتي عبدالله الطليحي قد أشار إلى أن حالة من الإرباك سادت أوساط فريق العمل بعد وفاة البلام. ويُذكر أن الأخير توفي إثر إصابته بالعدوى الناتجة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد له. وهو ما أحدث صدمة لدى أفراد عائلته وزملائه ومحبيه.

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