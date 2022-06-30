نجل الفنان عاصي حلاني يحتفل بيوم ميلاده -صور

الوكيل الإخباري-احتفلت عائلة الحلاني بيوم ميلاد الفنان الوليد الحلاني، بأجواء عائلية، غابت عنها شقيقته دانا بسبب تواجدها في فرنسا.

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من جهة أخرى، كان الوليد الحلاني قد قدم أغنية في حفل زفاف إبنة ماجد الحلاني، مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني، تحمل عنوان "طلة منال" من كلمان نزار فرنسيس وتوزيع موسيقي طوني سابا كما قدم الفنان اللبناني نادر الأتات أغنية خاصة للعروسين نالت اعجاب واستحسان الحاضرين.









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