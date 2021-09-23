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الخميس، 23-09-2021 10:11 ص

نجل طارق العريان وخطيبته يغادران لبنان

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الوكيل الإخباري - علم موقع الفن أن عمر طارق العريان ابن المنتج والمخرج طارق العريان غادر برفقة خطيبته أسماء سليمان الأراضي اللبنانية مساء اليوم عائدين إلى القاهرة لكن الدعاوى لا زالت عالقة.

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وكان عمر تعرض لاصابات بالغة بسبب خناقة واشتباكات بالايدي مع عدد من الشبان اللبنانيين، بسبب حدوث شجار بين خطيبة عمر العريان والممثلة شيرين أبو العز، حيث قام ابن المخرج الشهير بصفعها على وجهها، بسبب تطاولها على خطيبته ، ليقوم الشباب المتواجدون بالتعدي بالضرب على عمر ابن طارق العريان، ما استدعى إجراء ٣ عمليات جراحية في قدمه ويده بسبب الجروح، كما استمعت الشرطة إلى اقوال شهود الواقعة، والتحقيق جارٍ.

 

المصدر - الفن 

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