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الخميس، 29-10-2020 10:26 ص

نجل عايدة عبد العزيز يكشف حقيقة إصابة والدته بالزهايمر

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الوكيل الإخباري _ كشف شريف أحمد عبد الحليم من خلال مداخلة هاتفية عبر احدى البرامج التلفزيونية حقيقة ما تم تداوله من انباء حول اصابة والدته الفنانة عايدة عبد العزيز والتي تبلغ من العمر 90 سنة بالزهايمر بعد وفاة والده .

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حيث انه اشار الى ان والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة وتتذكر فقط الأحداث القديمة والبعيدة ، ولفت عبد الحليم إلى نسيان والدته لرحيل والده وسؤالها عنه باستمرار اصعب الامور التي يواجهها ، مؤكدا ان حالتها الحالية مستقرة .

 


واضاف قائلا : أن والدتي أصيبت بكسر في الحوض مؤخرا.

 

كما اعرب عن استياءه لعدم سؤال أحد عليها من الوسط الفني بعد رحيل  الفنانة رجاء الجداوي.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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