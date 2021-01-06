نجل وحيد حامد ينشر رسالة مؤثرة بعد وفاة والده

الوكيل الإخباري _ نعى مروان حامد والده الكاتب والسيناريست المصري الراحل وحيد حامد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بكلمات مؤثرة .

اضافة اعلان





حيث انه نشر صورة لوالده الراحل وارفقها بتعليق قال فيه : "البقاء والدوام لله وحده.. شكرًا لكل من عزانا وواسانا في مصابنا الأليم، شكرًا لكل الكلام الجميل اللي اتكتب واتقال عن والدي في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شكرًا لكل المشاعر الصادقة اللي شفناها.



واضاف: "والدي قال في ندوته الأخيرة إن مروان له إخوات كتير، وقد كان. اللي شفته في الأيام الأخيرة من مشاعر صادقة ونبيلة هي مشاعر أخوة حقيقية بتعكس مدى حب الناس لوالدي، عايز أشكر من قلبي كل الناس اللي احتفت بوالدي أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة واللي حضر ندوته، كل كلمة حلوة اتقالت أو اتكتبت أدخلت الفرحة على قلبه وسبحان الله كان قبل ما يفارقنا بأسابيع قليلة، أشكركم شكرًا جزيلًا ويا ريت كل ما تتفرجوا على عمل بتحبوه من تأليفه، تدعوله بالرحمة والمغفرة".

وقد انهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين دعوا للراحل بالرحمة .

المصدر : الفن



