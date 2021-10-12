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الثلاثاء، 12-10-2021 01:04 م

نجمة الهيبة تدخل القفص الذهبي - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة اللبنانية هند خضرا التي إشتهرت بدور "ريما" في مسلسل الهيبة، وهي تحتفل بعقد قرانها في أحد المطاعم.

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وخطفت هند أنظار المتابعين بجمالها وطلتها الأنيقة، وبدت سعيدة جداً مع شريكها، وهما يرقصان على أنغام إحدى الأغنيات.

 

وتشارك هند في الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة"، كما شاركت في الأجزاء الأربعة الماضية.

 

وكانت قد نشرت "صباح إخوان" الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة"، الفيديو الدعائي للجزء الخامس والأخير من السلسلة، في الصفحة الخاصة للشركة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

كشف الفيديو من خلال محادثة بين بطلي العمل الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية إيميه صياح، عن مواجهة مرتقبة مع تنظيم "داعش" وشخصية "جبل".

 

وعلقت الشركة على الفيديو: "خذوا نفس عميق، الجبل واصل".

 

وأثار الفيديو حماس المتابعين، وأعربوا عن ذلك بالتعليقات، كما تداولوا الفيديو عبر صفحاتهم الخاصة.

 

المصدر - الفن 

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