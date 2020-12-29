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الثلاثاء، 29-12-2020 12:28 م

نجمة برنامج The Voice تتعرض لمحاولة خطف واعتداء.. شاهد

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة التونسية نهى رحيم، نجمة برنامج المواهب The Voice، تعرضها لمحاولة اختطاف واعتداء من قبل أحد سائقي الأجرة. وأشارت في حديث عبر الهاتف لإذاعة IFM التونسية إلى أن الحادثة مروعة موضحة أنها استقلت السيارة للتوجه من منطقة حي النصر إلى منطقة المنزه 6 في العاصمة تونس.

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واضافت أن السائق فاجأها بالتوجه نحو الغابة وأنها طلبت منه التوقف لكي تنزل إلا أنه صاح في وجهها داعياً إياها إلى الصمت.

 

وتابعت أنها فتحت باب السيارة محاولة الخروج إلا أنه كان مسرعاً وهو ما منعها من ذلك. وأردفت أنها استطاعت الهرب أخيراً عند توقف السيارة قبل أن يفر بها السائق من دون أن تتمكن من الحصول على رقمه.


وعلقت: "كنت في حالة نفسية سيئة وأصبت بالهلع وخشيت أن يعتدي علي لكنني بالتأكيد سأقدم شكوى ضده". ويذكر أن النجمة شاركت في البرنامج ضمن فريق الفنان اللبناني راغب علامة قبل أن تغادر البرنامج مع وعد من الأخير بمواصلة المشوار معها خارجه.

 



لها

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