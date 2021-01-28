نجمة عائلة الحاج متولي مشردة على الأرصفة.. وشقيقها يروي التفاصيل - صور

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل صورة صادمة للفنانة المصرية مروة محمد، وهي مشردة في الشارع، وسط ردود فعل واسعة بين المتابعين، الذين قال أغلبهم إنها كانت ضمن الممثلات المتميزات في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

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وظهرت مروة في الصورة المتداولة لها، وهي تجلس بجوار أحد الأعمدة بالشارع وتمسك سيجارة في يديها للتدخين، وتعاني من اعتلالات نفسية.



وتبلغ مروة محمد 40 عامًا، وصارت بلا مأوى وتفترش الأرصفة ولا تعود إلى منزلها، وفي كل مرة يحاول شقيقها الأكبر إعادتها، تفر مجددًا.





وقال شقيقها ساهر محمد، في تصريحات صحيفة، إن الممثلة السابقة تعاني من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات عقب رحيل والديها، مبينًا أنها عملت كومبارس في أكثر من مسلسل لكن أصبحت منعزلة.



وأكد أن سلوكيات مروة تبدلت وأصبحت تميل إلى العنف إلى جانب الوحدة، قائلًا:" أصبحت تشتم الناس والعيال الصغيرة في الشارع وتمشي تقعد على الرصيف وتشرب سجاير واللي يكلمها تصرخ في وشه".







وتابع شقيق الممثلة بقوله:"مروة أصبحت مريضة نفسيًا وأنا على قد حالي مش قد مصاريف مصحات نفسية ونفسنا نلاقي لها مساعدة وحد يعالجها وترجع زي الأول".



وأثارت الصورة غضب رواد مواقع التواصل، الذين بعثوا رسالة إلى ‏نقيب الممثلين أشرف ذكي، فقال أحدهم: "هو مفيش حاجة في النقابة غير الفضايح طيب والممثلين مفيش مساعدة لهم الفنانه/مروه محمد مشردة في الشوارع من خمس سنين بسبب حالتها النفسية بعد وفاه والديها ومفيش أي إجراء إنساني من النقابه تجاهها هي مش مشتركه بالنقابه حرام عليكوا نخاطب فيكم الرحمة".



إلي الأستاذ/أشرف ذكي/نقيب الممثلين هو مفيش حاجه في النقابه غير الفضايح طيب والممثلين مفيش مساعده لهم الفنانه/مروه محمد مشرده في الشوارع من خمس سنين بسبب حالتها النفسيه بعد وفاه والديها ومفيش أي إجراء إنساني من النقابه تجاهها هي مش مشتركه بالنقابه حرام عليكوا نخاطب فيكم الرحمه pic.twitter.com/im71kYqAcI January 27, 2021



وعائلة الحاج متولي هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني، كان قد عُرض في شهر رمضان عام 2001، على 12 محطة عربية.



وناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات، ومشاكل الرجل الشرقي مع تعدد الزوجات في إطار يتسم بالمرح والجدية، وخلال المسلسل نلاحظ كيفية تعامل الزوج مع الزوجات الأربع، اللواتي يعتبرن أنفسهن محظوظات في حياتهن الزوجية، حيث يعيش كل أفراد العائلة في عز ورفاهية طوال الوقت، تحت سيطرة الزوج والأب متولي.



من أشهر أبطاله، الفنان الراحل نور الشريف "الحاج متولي بطل المسلسل"، وفادية عبد الغني، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مونيا.

المصدر : فوشيا



