الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يصل بغداد في زيارة رسمية

رسالة أمنية تحذيرية للأردنيين

موعد صرف الدفعة الثانية من الدعم التكميلي

هام بشأن دوام طلبة المدارس

الارصاد : ثلوج مخلوطة على مناطق محدودة غداً

وفيات الخميس 28/1/2021

لجان نيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة

الأردن يتقدم درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد

وزير الصحة يوضح للوكيل امكانية توفير لقاح كورونا لطلبة المدارس

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

الخميس، 28-01-2021 09:49 ص

نجمة عائلة الحاج متولي مشردة على الأرصفة.. وشقيقها يروي التفاصيل - صور

5913147651439290734-11880417_1247661371916998_2476318331036106828_n


الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل صورة صادمة للفنانة المصرية مروة محمد، وهي مشردة في الشارع، وسط ردود فعل واسعة بين المتابعين، الذين قال أغلبهم إنها كانت ضمن الممثلات المتميزات في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

اضافة اعلان

وظهرت مروة في الصورة المتداولة لها، وهي تجلس بجوار أحد الأعمدة بالشارع وتمسك سيجارة في يديها للتدخين، وتعاني من اعتلالات نفسية.


وتبلغ مروة محمد 40 عامًا، وصارت بلا مأوى وتفترش الأرصفة ولا تعود إلى منزلها، وفي كل مرة يحاول شقيقها الأكبر إعادتها، تفر مجددًا.

 



وقال شقيقها ساهر محمد، في تصريحات صحيفة، إن الممثلة السابقة تعاني من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات عقب رحيل والديها، مبينًا أنها عملت كومبارس في أكثر من مسلسل لكن أصبحت منعزلة.


وأكد أن سلوكيات مروة تبدلت وأصبحت تميل إلى العنف إلى جانب الوحدة، قائلًا:" أصبحت تشتم الناس والعيال الصغيرة في الشارع وتمشي تقعد على الرصيف وتشرب سجاير واللي يكلمها تصرخ في وشه".

 



وتابع شقيق الممثلة بقوله:"مروة أصبحت مريضة نفسيًا وأنا على قد حالي مش قد مصاريف مصحات نفسية ونفسنا نلاقي لها مساعدة وحد يعالجها وترجع زي الأول".


وأثارت الصورة غضب رواد مواقع التواصل، الذين بعثوا رسالة إلى ‏نقيب الممثلين أشرف ذكي، فقال أحدهم: "هو مفيش حاجة في النقابة غير الفضايح طيب والممثلين مفيش مساعدة لهم الفنانه/مروه محمد مشردة في الشوارع من خمس سنين بسبب حالتها النفسية بعد وفاه والديها ومفيش أي إجراء إنساني من النقابه تجاهها هي مش مشتركه بالنقابه حرام عليكوا نخاطب فيكم الرحمة".

 


 وعائلة الحاج متولي هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني، كان قد عُرض في شهر رمضان عام 2001، على 12 محطة عربية.


وناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات، ومشاكل الرجل الشرقي مع تعدد الزوجات في إطار يتسم بالمرح والجدية، وخلال المسلسل نلاحظ كيفية تعامل الزوج مع الزوجات الأربع، اللواتي يعتبرن أنفسهن محظوظات في حياتهن الزوجية، حيث يعيش كل أفراد العائلة في عز ورفاهية طوال الوقت، تحت سيطرة الزوج والأب متولي.


من أشهر أبطاله، الفنان الراحل نور الشريف "الحاج متولي بطل المسلسل"، وفادية عبد الغني، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مونيا.

 

 

 

 

المصدر : فوشيا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12701309

عروس بيروت في حلقاته الأخيرة.. النهاية لن تكون سعيدة

524201710111229112911

علاقة صداقة تجمع عمرو دياب وأحمد أبو هشيمة!.. صورة

ER3NudjWsAACZ8c

إصابة الفنانة التركية الشهيرة بـ'نيهان' بمرض نادر وانسحابها من مسلسل إبنة السفير!

2019_12_29_13_35_30_3

الحكم على الفنانة دنيا بطمة بالسجن!

tym_hsn-

خروج الهيبة 5 من السباق الرمضاني 2021

9998981514

صباح الجزائري تنضم الى مسلسل ياسر العظمة الجديد