نجمة مصرية تنقذ محمد رمضان من ورطة

الوكيل الإخباري - بعد قبول الفنانة إيمان العاصي الوقوف أمام الفنان محمد رمضان في مسلسله "العمدة"، الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان 2023، لتحل بدلاً من الفنانة درة التي اعتذرت عن العمل قبل ساعات من بدء التصوير.

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وتنقذ رمضان من ورطة البحث عن بديل لدرة، فوجئ القائمون على العمل باعتذار الفنان تامر عبد المنعم أيضاً عن عدم المُشاركة في المسلسل، ليحتار رمضان وصنّاع العمل من جديد ويبدأون البحث عن بديل لتامر.

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