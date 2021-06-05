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السبت، 05-06-2021 10:30 ص

نجمة Arabs Got Talent تثير عواطف متابعيها بكلمات مؤثرة حول أولادها-فيديو

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الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة المغربية إيمان الشميطي عواطف متابعيها بكلمات مؤثرة حول أولادها، لا سيما بعد أن أعلنت في شهر نيسان الماضي انفصالها عن زوجها.

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ونشرت نجمة برنامج المواهب Arabs Got Talent عبر "انستغرام" فيديو جمعها بإبنيها، معلقةً بقولها: "بحُكم عملي كفنانة، مُضطرة نبعد على أولادي لمُدد شيئاً ما طويلة، حفاظاً على إستقرارهم النفسي و محيطهم و مدارسهم، لأني جربت كذا مرة آخذهم معي في كل مكان، وفشلت نخليهم يتأقلموا مع الاجواء خارج أرض الوطن، بين إثبات ذاتي وتحقيق حُلمي وبين إشتياقي لبنتي وولدي.. المهم بغيت نفضفض معاكم شوية".


يُذكر أنّ الشميطي قالت عند إعلان انفصالها: "كل شيء قسمة ونصيب، أعلن انفصالي نهائياً عن زوجي سابقاً وأب أولادي لجين ولقمان، أتمنى له كل التوفيق والنجاح في حياته".

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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