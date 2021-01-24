الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

النواب يحيل مشروع قانون تنظيم الموازنة إلى لجنته المالية

توضيح هام من وزير المالية

الملك يفتتح مستشفى العقبة الميداني

الصناعة لـ الوكيل: لن نتردد بتحديد سقف سعري لأي سلعة إذا كان هناك مغالاة

توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا

وزارة المالية : لا تغيير هذا الشهر على موعد صرف الرواتب

تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي

الأحد، 24-01-2021 11:44 ص

نجم أفلام الحركة جيسون ستيثام يصور أحدث أفلامه في قطر

thumbs_b_c_ae8eac3e6e823b9f717dbb5d5db5651d


الوكيل الاخباري - بدأ إنتاج أحدث أفلام نجم أفلام الحركة البريطاني، جيسون ستيثام، في العاصمة القطرية الدوحة.

اضافة اعلان

وشارك حساب "اكتشف قطر" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا من كواليس تصوير الفيلم، ويظهر فيها جيسون ستيثام بطل أفلام "ترانسبورتر" على متن قارب في البحر بالقرب من فرضة الشيوخ على كورنيش الدوحة وسوق واقف التاريخي.

 

والفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذي أخرج النسخة الحية لفيلم الكرتون الشهير "علاء الدين" من إنتاج "ديزني"، وهو من إنتاج شبكة "بي إن" في استوديوهات "ميراماكس".

ويشارك في بطولة الفيلم الذي لم يعلن عن اسمه بعد كل من الممثلة أوبري بلازا، والممثل كاري إلويس، بالإضافة إلى مغني الراب باغزي مالوني.


وتأسست مجموعة "بي ان" الإعلامية في عام 2014، وهي مجموعة إعلامية عالمية تختص في الإنتاج التلفزيوني وحقوق البث، وتمتلك العديد من الشبكات والقنوات الترفيهية، مثل قنوات "بي إن سبورتس" العربية الرياضية.

 

وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، فإن قصة الفيلم تدور حول عميل الاستخبارات البريطانية "أورسون فورتشين"، الذي يجسد دوره جيسون ستاثام، يتم تجنيده بواسطة تحالف استخبارات عالمي لتعقب ووقف بيع تكنولوجيا الأسلحة الفتاكة الجديدة التي تهدد بتعطيل النظام العالمي.


ويضطر أورسون للتعاون مع خبيرة التكنولوجيا الفائقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، سارة فيدل، وينطلق في مهمة سرية حول العالم إذ سيتعين عليه استخدام كل ما يمتلكه من حيل وإبداع وتخفّ للوصول إلى سمسار الأسلحة الملياردير، غريغ سيموندز.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
57c570a9-fa42-40f1-9466-ae196989b786

فيديو لعائلة الفنان الراحل وديع الصافي يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

321547_0

مقاضاة الفنان أحمد الفيشاوي بسبب حمو بيكا !

rashed12

أول تعليق لـ راشد الماجد بعد وفاة والدته

20171227_173405_9048

شفاء إبنة ماجد المصري من فيروس كورونا

ياسر 1

بعد غياب دام لسنوات .. ياسر العظمة يعود من جديد

WhatsApp Image 2020-12-29 at 1.18.04 PM

الرسالة الصوتية الأخيرة لـ حاتم علي قبل وفاته بساعات

أخبار متعلقة
160975335312406500

وفاة الاعلامي اللبناني علي مسمار بعد صراع مع مرض السرطان

عمرو دياب_0

شبيه الفنان عمرو دياب يثير الجدل عبر مواقع التواصل!.. شاهد

F92E85A0-85C9-46E0-A753-DDAECA11D8C7

أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري وأبو هشيمة في استقبال 2021.. شاهد

2014-02-10_00218

رسالة مؤثرة للفنانة المصرية المعتزلة نجاة الصغيرة.. شاهد

5fec5eb64c59b7442953cd09_216632_original

أصالة وسامر المصري وجمال سليمان بمكان وفاة حاتم علي - فيديو

2019111312350894637092453008949168

عمرو دياب يطرح الأغنية رقم 10 من ألبومه الجديد