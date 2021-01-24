نجم أفلام الحركة جيسون ستيثام يصور أحدث أفلامه في قطر

الوكيل الاخباري - بدأ إنتاج أحدث أفلام نجم أفلام الحركة البريطاني، جيسون ستيثام، في العاصمة القطرية الدوحة.

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وشارك حساب "اكتشف قطر" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا من كواليس تصوير الفيلم، ويظهر فيها جيسون ستيثام بطل أفلام "ترانسبورتر" على متن قارب في البحر بالقرب من فرضة الشيوخ على كورنيش الدوحة وسوق واقف التاريخي.

والفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذي أخرج النسخة الحية لفيلم الكرتون الشهير "علاء الدين" من إنتاج "ديزني"، وهو من إنتاج شبكة "بي إن" في استوديوهات "ميراماكس".



ويشارك في بطولة الفيلم الذي لم يعلن عن اسمه بعد كل من الممثلة أوبري بلازا، والممثل كاري إلويس، بالإضافة إلى مغني الراب باغزي مالوني.



وتأسست مجموعة "بي ان" الإعلامية في عام 2014، وهي مجموعة إعلامية عالمية تختص في الإنتاج التلفزيوني وحقوق البث، وتمتلك العديد من الشبكات والقنوات الترفيهية، مثل قنوات "بي إن سبورتس" العربية الرياضية.

وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، فإن قصة الفيلم تدور حول عميل الاستخبارات البريطانية "أورسون فورتشين"، الذي يجسد دوره جيسون ستاثام، يتم تجنيده بواسطة تحالف استخبارات عالمي لتعقب ووقف بيع تكنولوجيا الأسلحة الفتاكة الجديدة التي تهدد بتعطيل النظام العالمي.



ويضطر أورسون للتعاون مع خبيرة التكنولوجيا الفائقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، سارة فيدل، وينطلق في مهمة سرية حول العالم إذ سيتعين عليه استخدام كل ما يمتلكه من حيل وإبداع وتخفّ للوصول إلى سمسار الأسلحة الملياردير، غريغ سيموندز.

سبوتنيك

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