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الإثنين، 04-04-2022 01:11 م

نجم الكوميديا جيم كاري يفاجئ جمهوره بقرار صادم

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الوكيل الإخباري - أفاد نجم الكوميديا جيم كاري بأنه يُفكر في اعتزال فن التمثيل بعد مسيرة تواصلت على مدى عشرات السنين، وقال إنه سيتقاعد، لكن هذا يعتمد على الظروف- وفقاً لتصريحاته في برنامج أكسيس.

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وعبّر كاري في تصريحه عن حبه لحياته التي وصفها بالهادئة، وقال إنه حقق خلال مشواره الطويل ومسيرته الحافلة ما يكفي، حيث يُعد الممثل الكوميدي الكندي الأميركي جيم كاري البالغ من العمر 60 عاماً من بين أشهر نجوم الكوميديا في أميركا.


يشار إلى أن نجم كاري قد لمع في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعد تجسيده لدور البطولة في فيلم القناع أو “ماسك”، ليلعب بعدها بطولة العديد من الأفلام الكوميدية ذائعة الصيت والتي حققت نجاحاً واسعاً.

 

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