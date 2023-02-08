نجم "انت اطرق بابي" يستنجد لإنقاذ والدته من تحت الركام بعد زلزال تركيا

الوكيل الإخباري- استنجد الممثل التركي شاغري شيتاناك الذي اشتهر عربيا بدور "فريد" في مسلسل "أنت أطرق بابي"، بالسلطات التركية من اجل انقاذ والدته التي تعيش في منطقة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال المدمر وفقد الاتصال بها منذ ذلك الوقت.

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وكتب شاغري على صفحته الخاصة عبر تويتر:"هاتاي انطاكيا، سوملر، هذا المبنى ولدت وكبرت وترعرعت فيه، وهو الآن مهدم، كانت امي هناك".



واضاف:"هذا المبنى هو الاعلى والاكثر اكتظاظا بالسكان بشكل دائم، يرجى التواصل والمساعدة في انقاذ المزيد من الاشخاص".

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