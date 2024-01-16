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21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

الثلاثاء، 16-01-2024 03:19 م

نجم ذا كراون يتضامن مع غزة في حفل إيمي

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الوكيل الإخباري - بعبارة "ليس مجدداً" Never Again" كتبها على كف يده، سجّل الممثل البريطاني من جذور مصرية خالد عبدالله موقفاً سياسياً خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز إيمي الـ75 الذي أقيم على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

مرتدياً بدلة سوداء، ظهر بطل الموسم السادس من مسلسل "ذا كراون" من إنتاج نتفلكس خلال عبوره على السجادة الحمراء في الحفل. 

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وشرحت صحيفة ديلي ميل البريطانية تفاصيل هذه اللقطة، مشيرة إلى أنه رفع يده أمام الإعلام بعدما  أنهى التقاط بعض الصور مع زملائه في المسلسل، الذي يجسّد فيه دور "دودي الفايد" صديق الأميرة الراحلة ديانا الذي توفي معها بحادث سير في باريس في 31 أغسطس (آب) 1997.


وحرص خالد على إعادة نشر هذه اللقطة عبر حسابه على إكس، معلقاً: "تبدأ حياتنا بالانتهاء في اليوم الذي نصمت فيه عن الأشياء المهمة"، في إشارة إلى الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


وتابع: "نحزن على الموتى ونقاتل مثل الجحيم من أجل الأحياء. الحمامة من بيت لحم ميزان العدالة في كل مكان ومحكمة العدل الدولية .

 

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