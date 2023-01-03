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الثلاثاء، 03-01-2023 12:00 م

نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة بسبب الثلوج

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الوكيل الإخباري-تعرّض النجم الأميركي المرشح للأوسكار، جيريمي رينر، لحادث أثناء جرفه للثلوج، مما استدعى إلى نقله بالطائرة إلى المستشفى في حالة حرجة بعد الحادث الذي وقع في منزله بالقرب من رينو في ولاية نيفادا.

وقال المتحدث باسم جيريمي رينر لموقع "ديدلاين هوليوود" إن الممثل "في حالة حرجة لكنها مستقرة، بعد الإصابات التي تعرّض لها في حادث متعلق بالطقس، وتحديداً أثناء جرفه للثلوج". وأضاف أن "عائلته معه الآن، ويتلقى رعاية ممتازة"


وكانت تقارير صحافية قد أوضحت أن نجم أفلام "مارفل"، البالغ من العمر 51 عاماً، يملك منزلاً في المنطقة القريبة من جبل روز سكي تاهو، على بُعد حوالى 25 ميلاً من رينو في ولاية نيفادا. وقد شهدت المنطقة عاصفة ثلجية قاسية في ليلة رأس السنة، أدت الى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالى 35 ألف منزل.

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يُذكر أن رينر ترشّح لجائزتي أوسكار، عن دورَيه في فيلمَي The Hurt Locker وThe Town. كما زادت شعبيته بعد ظهوره بدور البطل الخارق "هوك آي"، في عدد من أفلام سلسلة "مارفل".

 

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