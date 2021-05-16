نجم مسلسل بـ'100 وش' ينشر صورة من داخل المستشفى وهذا ما قاله عن حالته الصحية!

الوكيل الاخباري - طلب الفنان الشاب المصري إسلام إبراهيم نجم مسلسل "بـ100 وش" من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل، حيث يرقد فى المستشفى منذ أسبوع لعدم استقرار حالته الصحية لأسباب غير معروفة.

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وقد أجريت مسحة كورونا له والتي جاءت سلبية، إلا أن الأطباء فضلوا تواجده بالمستشفى.



كان الفنان إسلام إبراهيم قد نشر صورة له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو نائم على الفراش في المستشفى ومعلق بذراعه أنابيب الجلوكوز.



وعلق على الصورة: "دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي إيه"، وانهالت الدعوات من متابعيه بالشفاء العاجل, ونشر الفنان إسلام إبراهيم منشوراً آخر قال فيه: "حبايب قلبي ربنا ميحرمنيش من محبتكم بس أنا مش قادر أرد ع التليفون وإن شاء الله هطمنكم".



وشارك إسلام في مسلسل "نجيب زاهي زركش" وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني، بطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين ، كريم عفيفي، رامز أمير، لكن المسلسل الذي أطلقه بسرعة الصاروخ كان "بـ100 وش".





لها