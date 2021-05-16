الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصفدي : القضية الفلسطينية القضية المركزية والقدس خط أحمر

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 181 شهيدا

شاهد .. فلسطيني يعود للحياة بعد إعلان إستشهاده

مسؤولو الاحتلال يطالبون بوقف الحرب خوفا من مفاجآت حماس

القبض على أردنيين اجتازا حدود الأراضي الفلسطينية بحوزتهما سكاكين

العمل بالحد الكامل لموظفي البلديات والمجالس المشتركة

فقدان السيطرة على صـ.ـاروخ جديد وشركة أمريكية تكشف تفاصيل مثيرة

وزير الخارجية الفلسطيني : القدس خط أحمر والاحتلال زائل

إندونيسيا توقف توزيع دفعة من لقاح أسترازينيكا

الاحتلال يطلب من مستــوطني إيرز الدخول للملاجئ

عاجل

القبض على أردنيين اجتازا حدود الأراضي الفلسطينية بحوزتهما سكاكين

الأحد، 16-05-2021 11:23 ص

نجم مسلسل بـ'100 وش' ينشر صورة من داخل المستشفى وهذا ما قاله عن حالته الصحية!

71012914_1007877439587387_6528037313891053698_n1


الوكيل الاخباري - طلب الفنان الشاب المصري إسلام إبراهيم نجم مسلسل "بـ100 وش" من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل، حيث يرقد فى المستشفى منذ أسبوع لعدم استقرار حالته الصحية لأسباب غير معروفة.

اضافة اعلان

وقد أجريت مسحة كورونا له والتي جاءت سلبية، إلا أن الأطباء فضلوا تواجده بالمستشفى.


كان الفنان إسلام إبراهيم قد نشر صورة له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو نائم على الفراش في المستشفى ومعلق بذراعه أنابيب الجلوكوز.

وعلق على الصورة: "دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي إيه"، وانهالت الدعوات من متابعيه بالشفاء العاجل, ونشر الفنان إسلام إبراهيم منشوراً آخر قال فيه: "حبايب قلبي ربنا ميحرمنيش من محبتكم بس أنا مش قادر أرد ع التليفون وإن شاء الله هطمنكم".


وشارك إسلام في مسلسل "نجيب زاهي زركش" وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني، بطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين ، كريم عفيفي، رامز أمير، لكن المسلسل الذي أطلقه بسرعة الصاروخ كان "بـ100 وش".

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1511476_0

أحد أبطال مسلسل 2020 يتحضر لزفافه قريباً !

6127461-1637494200

رغم الخلاف بينهما.. هكذا إحتفلت منى السابر بميلاد حلا الترك.. شاهد

b83ca6c08815cb51245d9f8da93d5a13

وفاة الفنانة نادية العراقية متأثرة بكورونا

hayat-safi

نادين نجيم تكشف أسرار عن مسلسل 2020.. وهذا ما قالته عن قصي خولي!.. شاهد

224865_0

الفنان محمد ثروت يستذكر وفاة والده خلال مشهد تمثيلي.. شاهد

czo2NDoiaHR0cHM6Ly9maWxlcy5lbGZhbm4uY29tL3BpY3R1cmVzL2Nyb3BwZWRfNjY5NjI1N18xNjE2MDkzMDI1LkpQRyI7

تعافي ياسمين عبد العزيز من فيروس كورونا

أخبار متعلقة
1-1434458

'أم الديب' تكشف تفاصيل مسلسل 2020 بمشاركة نادين نجيم وقصي خولي

137910_original

تحسّن حالة دلال عبد العزيز الصحية وسمير غانم على أجهزة التنفس الاصطناعي

محمد

محمد رمضان يودع تصوير مسلسل موسى - فيديو

غانم

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

maxresdefault

فيديو ينشر لأول مرة.. كواليس أشهر مشهد مواجهة بين كرارة والسقا في نسل الأغراب

9a756efca5a69d966e9db6b5cd9db0c8

صفعة ممثلة شهيرة لزميلها في إحدى المشاهد تودي به إلى المستشفى.. شاهد