السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب/1 جميل السيايدة - صور

2724 دينار تكلفة رحلة الحج جوا هذا العام

مقترح جديد حول احتساب التعرفة الكهربائية

مقتل ثلاثيني طعنا في مأدبا.. وضبط الجاني

أسعار الأسمدة محلياً تقفز إلى 550 دينار للطن بسبب أزمة النقل عالمياً

قطر: الموازنة تحقق فائضا بـ3.7 مليار دولار خلال 3 اشهر

تسمم 42 سيدة في القدس

الأردن يتجه لتمديد أمر دفاع يمنع حبس المدين

الجمعة، 10-06-2022 03:55 م

نجم مصري: كان ينقصني مسرحية واحدة لأكون مثل عادل إمام - صورة

1041133664_0_0_3935_2214_1920x0_80_0_0_9f544df3cd44aa6f6ea440e8e8b25886


الوكيل الإخباري - خاض الفنان نجاح الموجي تجربة أفلام المقاولات في السينما المصرية، بعدما تقلصت مساحة الكوميديا في السينما.

اضافة اعلان


في فترة التسعينيات أصبحت أفلام الكوميديا مقصورة على منتجي أفلام المقاولات التي كانت تنتج أسوأ الأفلام السينمائية، وهو ما أدى إلى ابتعاد الجماهير عن متابعة السينما.

 

وقال الفنان نجاح الموجي "في المسرح كان معظم النصوص ناقصا، مما يضطر المؤدي إلى الخروج عن النص لتعويض النقص أو ادخال الرقص والغناء كعنصر مقحم لاجتذاب الجمهور وتحقيق قدر من الرواج التجاري الوقتي". 


أما التليفزيون فكان يرى أن الكوميديا عيب، وكان جمهور البيوت لا يستطيع سوى مشاهدة الأفلام التراجيدية الكئيبة أو المسلسلات التي يغلب عليها مشاهد العويل والمآسي.

 

وتأثر الفنان نجاح الموجي بذلك، إذ اقتصرت مشاركته على تجسيد أدوار الحرفيين والأدوار التي تغلب عليها المبالغة. 


بعدما خاض الفنان نجاح الموجي تجارب عديدة في أعمال سينمائية يغلب عليها طابع المقاولات، شعر بقلة جودة الأعمال الفنية التي قدمها، فاتخذ منها موقفًا حاسمًا، وهو ما عرضه لحملات شرسة اتهم بسببها بالغرور والمغالاة في الأجر، الأمر الذي أثر عليه لفترة طويلة ظل فيها بلا عمل إلى أن استعاد ثقته ليثبت أنه فنان يصلح لأن يؤدي أي دور وأي لون فني حتى وإن كان بعيدًا عن الضحك.


شارك الفنان نجاح الموجي في "أيام الغضب" 1989، وساعده على أن يستعيد طاقته الفنية، وانتظر فرصة كوميدية على نفس المستوى على شاشة السينما لكي يستعيد توازنه مع نفسه. 


وفي إطار المقارنة بينه وبين الفنان عادل إمام، اعترف ، أنه تنقصه مسرحية واحدة جيدة يصبح بعدها مثل الفنان عادل إمام، قال: "أعتقد أنه سوف يسعد بذلك جدا ولو سُئل عادل إمام لقال إن نجاح الموجي تنقصه مسرحية جيدة ليصبح مثلي".


شارك الفنان نجاح الموجي مع الفنان عادل إمام في فيلم "الحريف"، ورشحه بعدها ليشارك معه في "سلام يا صاحبي" وقبل، لكن حدثت تعديلات على السيناريو بناء على اقتراحات من الفنان عادل إمام، ما أدى إلى تقلص دور "الموجي" فاعتذر عن الدور، قال: "أنا أريد أن أقول له أنت نجم كبير من حقك اختيار الدور وتعديله وأنا باعتباري فنانًا مبتدئًا من حقي أن أتواجد في فيلم لعادل إمام من خلال دور أقول من خلاله شيئًا، وهذا لصالحك ولصالحي".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
196201

وائل كفوري يغني فى قطر 17 حزيران

8380112_1654933087

أفلام أحمد حلمي وتوم كروز يتنافسان على شباك التذاكر في السعودية

Nancy_Ajram

عمل فني جديد يجمع نانسي عجرم و رامي جمال

8888888888888

فنان عالمي ينجو من محاولة اغتيال .. صورة

جوني-ديب

جوني ديب يعلن تفاصيل إصدار ألبومه الغنائي الجديد

جج

جاستن بيبر يصدم جمهوره:أصبت بشلل في وجهي - فيديو

أخبار متعلقة
1999267a-c5a5-4cb5-864a-c49f53838cab

نصائح غريبة من سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة

main_image62a2e504365fc

بعد 39 عاما .. شاهدوا كيف أصبحت صاحبة أغنية (حبيبي يا عيني) - فيديو

main_image62a26fee4c464

بيان مفاجئ من شقيق عادل امام حول نقل الزعيم للمستشفى

5122486-2143811048

صور .. نجمة عالمية في هوليود تتميز بلون عيون نادرة

202105170226212621

صورة لـ "عادل إمام وزوجته "من أيام الشباب تجتاح مواقع التواصل

117368

محمد رمضان يكشف عن موعد أول حفل له في الأردن - فيديو