نجم 'Prison Break' يكشف عن إصابته بالتوحّد

الوكيل الإخباري - لا يزال إعلان النجم البريطاني وينتورث ميلر عن إصابته بالتوحد يشغل الصحافة البريطانية والعالمية، مستغربين الأمر، ومشيدين بجرأته وصدقه مع محبيه.



وأعلن بطل مسلسل Prison Break الشهير من خلال منشور عبارة عن صورة بيضاء على تطبيق انستغرام مع تعليق كتب فيه: "مثل الجميع أخذت الحياة في الحجر الصحي أشياء مني لكن في العزلة وجدت هدايا غير متوقعة يصادف هذا الخريف مرور عام على تلقي تشخيص التوحد غير الرسمي الذي يسبقه تشخيص ذاتي ويتبعه تشخيص رسمي".

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وأضاف: "لقد كانت عملية طويلة ومعيبة وتحتاج إلى تحديث.. أنا رجل في منتصف العمر وليس بعمر الـ 5 سنوات وأدرك أن الوصول إلى التشخيص هو امتياز لا يتمتع به الكثيرون لكننا يجب أن نقول أنها كانت صدمة وليست مفاجأة لا أعرف ما يكفي عن طيف التوحد ويبدو أن هذا هو عملي الآن وكأنه يطور فهمي الذي سيستغرق بعض الوقت".



وتابع: "إذا كنت من مصابي هذا الطيف أو تريد أن تعرف أكثر عنه يمكنني أن أوجهك إلى مجموعة من الأشخاص الذين يعرفون أكثر عن هذا المرض حيث يتحدث هؤلاء المبدعون (بعضهم صغار جدا) عن القضايا ذات الصلة بمعرفة بطلاقة أكثر مما أستطيع".

تفاعل الجمهور وعدد كبير من النجوم بشكل واسع مع اعتراف النجم البريطاني وبات تراند على السوشيال ميديا، وسارع العديد من متابعيه على مساندته وتشجيعه للاستمرار في عمله الفني والتمثيل.

المصدر - لبنان 24





