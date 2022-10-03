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الإثنين، 03-10-2022 01:12 م

نجوم أعلنوا غيابهم عن موسم دراما رمضان 2023

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الوكيل الإخباري - تشهد الساحة الفنية العربية استعدادات مبكرة للموسم الدرامي لشهر رمضان 2023، إذ عمد عدد من صنّاع الدراما العربية إلى البدء في تصوير أعمالهم ليكون لها السبق في حجز مكانها على خريطة الشهر الكريم، والفوز بحظوظ جيدة في التسويق والعرض على أكبر عدد من القنوات الفضائية.

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الفنانة هند صبري انضمت إلى قائمة النجوم الذين أعلنوا غيابهم عن موسم رمضان 2023، وكشفت عن أسباب عدم تواجدها في المنافسة في الموسم الجديد العام المقبل، وذلك بعد غيابها الموسم الماضي أيضاً، واكتفت هند صبري بتقديم عدة أعمال خارج موسم رمضان.

وتعتبر النجمة غادة عبد الرازق من أولى النجمات اللاتي أعلن غيابهن عن موسم دراما رمضان، حيث كشفت في عدة لقاءات إعلامية لها في الفترة الأخيرة عن رغبتها في الحصول على استراحة من الأعمال الدرامية.

 

وتواصل الفنانة كندة علوش غيابها أيضاً عن المسلسلات في رمضان، وذلك بسبب ولادة ابنها هذا العام، وقالت في لقاءات إعلامية لها أنها ستتفرغ الفترة المقبلة لرعاية ابنها .

 

وكشفت أيضاً الفنانة شيرين رضا في لقاء إعلامي لها مؤخراً عن رغبتها في الابتعاد عن مسلسلات رمضان، بسبب شعورها بالإرهاق من التصوير لفترة طويلة، وقالت إنها لن تفعل ذلك مرة أخرى.

 

لذلك فهي من النجوم المتوقع غيابهم عن الموسم المقبل، بجانب عدد آخر من النجوم والذين لم يحسموا مصير تواجدهم مع وجود تكهنات حول غيابهم ومنهم الفنانة سيرين عبد النور والفنان إياد نصار ومي عز الدين وغيرهم.

 

 

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